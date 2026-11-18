يشهد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات لحساب كأس مصر.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026؟
يمكن مشاهدة مباريات كأس مصر عبر تطبيق أون سبورتس ومنصات كورة بلس.
اون سبورتس
جدول مباريات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 "19-11-2026"
كأس مصر - دور الـ 16
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
المعلق
القناة - المقاولون العرب
17:00 مصر، 18:00 السعودية
أون سبورت ماكس
زياد الدكروري
المصري - بترول أسيوط
17:00 مصر، 18:00 السعودية
أون سبورت
بلال علام
زد - سموحة
20:00 مصر، 21:00 السعودية
أون سبورت ماكس
محمد مصطفى عفيفي