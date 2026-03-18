Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.

كما يتم نقل مباريات إنتر ميامي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

دوري أبطال الكونكاكاف
شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2026 "19-03-2026"

الدوري الأوروبي - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فرايبورج - جينك 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 8أحمد عبده
ليون - سيلتا فيجو 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 2محمد المبروكي
ميتييلاند - نوتنجهام فورست 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 3أحمد فؤاد
بورتو - شتوتجارت 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 3جواد بدة
روما - بولونيا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 2محمد بركات
ريال بيتيس - باناثينايكوس 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 4محمد فوزي
أستون فيلا - ليل23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 1علي محمد علي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب دور الـ 16

أيك لارناكا - كريستال بالاس 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 4نوفل باشي
ماينز - سيجما 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 1باسم الزير
راكوف تشيستوخوفا - فيورنتينا 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT HD 5أحمد البلوشي
أيك أثينا - سيليي 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Xtra 2منتصر الأزهري
شاختار - ليج بوزنان 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 1محمد نضال
رايو فاييكانو - سامسون سبور 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Xtra 3بكر علوان
سبارتا براج - ألكمار 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 5حسن العيدروس
ستراسبورج - رييكا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT HD 8محمد السعدي

كأس أبطال الكونكاكاف - إياب دور الـ 16

إنتر ميامي - ناشفيل02:00 السعودية، 03:00 الإماراتيوتيوب

إعلان
0