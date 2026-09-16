جدول مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتستمر الجولة السادسة في الدوري الإسباني، كما يلعب مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي في كأس الرابطة.

وعلى المستوى الأسيوي، تقام مباريات هامة في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.

كما تقام مباريات أوروبية هامة لحساب الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي 2026-2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا 2 والدوري الأوروبي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

بجانب مباريات الدوري المصري المنقولة على ON SPORT وكذلك كورة بلس.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 "17-09-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال بيتيس - خيتافي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد السعدي ملقا - فياريال 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 6 حسن العيدروس





الدوري الأوروبي - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوفي كريت - هوفنهايم 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 1 منتصر الأزهري ليفسكي صوفيا - ريد بول سالزبورج 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي ريال سوسييداد - بورنموث 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 8 مصطفى العلوان فيكتوريا بلزن - أونيون سانت جيلواز 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد فؤاد سيلتيك - فرينتسفاروشه 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده كريستال بالاس - ليج بوزنان 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 بكر علوان بشكتاش - مارسيليا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي محمد علي ليلستروم - تورينسي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 1 - يوفنتوس - نيميخن 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر سيتي - نورويتش سيتي 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN SPORTS 2 خليل البلوشي

الدوري المصري - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق زد - القناة 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Max زياد الدكروري الشرقية إنبي - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max طارق الأدور

كأس الأبطال - النهائي





المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - كروز أزول 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات APPLE TV





دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أديلايد - تاي بو 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 1 باسم الزير ليون سيتي - باثوم يونايتد 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد فؤاد ماتشيدا زيلفيا - سفاي راينج 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي شانجهاي شينخوا - تامبينس 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري كيتشي - جانجون 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات بنوم بنه - كوتشينج 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري





طالع الجدول الكامل من هنا



