جدول مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء الهلال والفتح، الاتحاد والرائد، كما تستمر مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، حيث مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، وفي كأس ملك إسبانيا ينتظر عُشاق ريال مدريد لقاء فريقهم أمام سيلتا فيجو، بينما يلتقي الزمالك بحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ولن ينتهي اليوم عند ذلك، بل نتابع أيضاً الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي نتابع فيها مباراة نيوم ضد الزلفي، بالاضافة إلى مواجهة إنبي والإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي وكأس ملك إسبانيا.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2025 "16-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة عشرة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأخدود - الفيحاء 16:55 السعودية، 15:55 مصر SSC 1 HD محمد الخامسي SSC 5 SD SSC 1 SD عيسى الزدجالي الهلال - الفتح 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC Extra 1 HD فارس عوض أحمد النفيسة SSC Extra 1 SD عبد العزيز الزيد الاتحاد - الرائد 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD حماد العنزي SSC 5 HD محمد حسين SSC 1 SD علي الربيع

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيبسويتش تاون - برايتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 عبد الله الغامدي مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مدريد - رايو فاييكانو 20:30 مصر، 21:30 السعودية SSC Extra 2 HD عبد العزيز السبر أتلتيك بيلباو - أوساسونا 20:30 مصر، 21:30 السعودية SSC Extra 1 HD عائد العصيمي ريال مدريد - سيلتا فيجو 22:30 مصر، 23:30 السعودية SSC 1 HD فهد العتيبي SSC 5 HD

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الزلفي - نيوم 15:30 السعودية، 14:30 مصر السعودية الرياضية 2 عبد الله الحربي الجبلين - الباطن 15:45 السعودية، 14:45 مصر السعودية الرياضية 3 مشعل الشمري العدالة - العربي 17:50 السعودية، 16:50 مصر السعودية الرياضية 1 محمد البخيتان

الدوري المصري - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الزمالك - حرس الحدود 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 1 طارق الأدور وليد الفقي المصري - فاركو 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن

كأس مصر - دور الـ 16