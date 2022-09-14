جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الرابعة من الموسم يوم الخميس 15 سبتمبر 2022.

وتقام ثلاث مباريات يوم الخميس 15 سبتمبر في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون من مباراة يحل فيها النصر ضيفًا على الباطن، أما المباراة الثانية فتجمع بين الاتفاق والرائد، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة يحل فيها الخليج ضيفًا على نادي الاتحاد.

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أما على المستوى الأوروبي، فتنطلق الخميس 15 سبتمبر مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

في الدوري الأوروبي، تقام 15 مباراة مساء الخميس، بعد تأجيل مواجهة آرسنال الإنجليزي أمام أيندهوفن الهولندي.

أما أبرز مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، فهي مواجهة مانشستر يونايتد أمام شيريف تيراسبول، وروما ضد هلسنكي.

أما في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تقام 16 مباراة أيضًا مساء الخميس، أبرزها مواجهة إسطنبول باشاك شهير أمام فيورنتينا، وبارتيزان بلجراد ضد نيس.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 "15-09-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الباطن - النصر

18:40 السعودية، 17:40 مصر

شاهد VIP

الاتحاد - الخليج

21:00 السعودية، 20:00 مصر

شاهد VIP

الاتفاق - الرائد

21:00 السعودية، 20:00 مصر

شاهد VIP

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الدوري الأوروبي - دور المجموعات

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

شيريف تيراسبول - مانشستر يونايتد

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

ريال سوسييداد - أومونيا نيقوسيا

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports HD 3 English

ريال بيتيس - لودوجوريتس

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

رين - فنربخشه

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD Xtra 2

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات

لمباراة

الموعد

القناة الناقلة

ألكمار - فادوز

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 5 HD

جينت - شامروك روفرز

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 5 HD

إسطنبول باشاك شهير - فيورنتينا

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD Xtra 2

سيلكابورج - وست هام يونايتد

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

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