جدول مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 15 أكتوبر 2025 إقامة مباريات هامة ضمن المسابقات الأوروبية والعربية.

تقام مباريات هامة على المستوى الأوروبي على مستوى بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

كما تقام مباريات قوية لحساب دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2025، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2025 ؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وبطولة دوري أبطال آسيا 2 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

أما بالنسبة لمباريات دوري روشن السعودي، فيمكن متابعتها عن طريق تطبيق ثمانية.

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV

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جدول مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2025 "15-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيصلي - الخلود 16:40 السعودية، 17:40 الإمارات ثمانية خالد المديفر الخليج - الفيحاء 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ثمانية راشد الدوسري الحزم - الفتح 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية مشعل الشمري





دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريجا - كيرات 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 4 بكر علوان هايدوك سبليت - أياكس 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 8 جواد بدة سيسكا صوفيا - موناكو 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 5 محمد المبروكي ميالبي - ديسكالديز 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 6 - إيجناتيا - ميتييلاند 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 7 - جينت - أوروس 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 8 - باناثينايكوس - بوراك 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 5 - لوجانو - النجم الأحمر 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 9 - بالوسيور - طرابزون سبور 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 3 خليل البلوشي كرايوفا - خيتافي 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 3 باسم الزير أتالانتا - بافوس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 6 نوفل باشي فرايبورج - يابلونك 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 8 محمد المبروكي كوبنهاجن - سبورتنج براجا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 3 - برايتون - زالجيريس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 7 محمد السعدي تفينتي - ثون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 4 باسم الزير سانت ترويدن - إيبيريا 1999 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD - بران - لينكولن ريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 EN أحمد البلوشي هارتس - نوردشيلاند

beIN XTRA 9 -

الدوري الأوروبي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - كريستال بالاس 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس أونيون سانت جيلواز - ريال سوسييداد 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 6 نوفل باشي ريد بول سالزبورج - ميلان 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي سبارتا براج - ليلستروم 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 7 أحمد عبده ليج بوزنان - باير ليفركوزن 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 1 سمير اليعقوبي سيليي - أبويل نيقوسيا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN XTRA 2 منتصر الأزهري تورينسي - سندرلاند 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN Sports 4 أحمد البلوشي مارسيليا - أولمبياكوس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس دينامو زغرب - أندرلخت 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 2 محمد نضال رين - أوفي كريت 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 5 أحمد سوكو بورنموث - شتورم جراتس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 عامر الخوذيري بياليستوك - أرارات أرمينيا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 6 - سيلتا فيجو - يوفنتوس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي هوفنهايم - بشكتاش 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي نيميخن - ليفسكي صوفيا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN XTRA 7 - بنفيكا - سيلتيك 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 5 علي محمد علي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تاي بو - ليون سيتي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد سوكو جانجون - بنوم بنه 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports 3 محمد نضال باثوم يونايتد - أديلايد 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 1 عبدالله الغامدي سفاي راينج - شنغهاي شينخوا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري تامبينس - ماتشيدا زيلفيا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 3 أحمد عبده كوتشينج - كيتشي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN Sports 4 أحمد فؤاد

الدوري الأمريكي - الجولة 29





المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - نيويورك سيتي 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات APPLE TV



