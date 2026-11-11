جدول مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة المباريات الدولية في التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا 2027 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 "12-11-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تركيا - بلجيكا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي أرمينيا - فبرص 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد البلوشي إيطاليا - فرنسا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي التشيك - إسبانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري إنجلترا - كرواتيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حفيظ دراجي ألبانيا - فنلندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN XTRA 1 حسن العيدروس سان مارينو - بيلاروسيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN XTRA 2 محمد السعدي مونتنيغرو - لاتفيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN XTRA 8 عبدالله الغامدي

تصفيات كأس أفريقيا 2027 - الجولة 3