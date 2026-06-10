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A general view of FIFA World Cup 2026 signage at Kansas City Stadium on June 08, 2026Getty Images
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المكسيك ضد جنوب أفريقيا
المكسيك
جنوب أفريقيا
كأس العالم

تعرف على مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026، وفيه تقام مباراة الافتتاح بين جنوب إفريقيا والمكسيك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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كأس العالم
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المكسيك
المكسيك
جنوب أفريقيا crest
جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا

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جدول مباريات اليوم الخميس 11 يونيو 2026 "11-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المكسيك - جنوب إفريقيا22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports HDحفيظ دراجي
beIN Max 1
beIN Max 2علي سعيد الكعبي

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