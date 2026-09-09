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Manchester United goal 2026-27 Bruno FernandesGetty
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الأمريكي
دوري أبطال أوروبا

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 حيث تستمر  منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الأمريكي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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جدول مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 "10-09-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أيندهوفن - شاختار 19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN Sports 2أحمد البلوشي
فنربخشه - روما 19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي
سلافيا براج - لانس 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده
كومو - لايبزيج 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي
بايرن ميونخ - بودو جليمت 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2عصام الشوالي
مانشستر يونايتد - صباح22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري

الدوري الأمريكي - الجولة 24

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
شيكاغو فاير - إنتر ميامي03:30 السعودية، 04:30 الإماراتApple TV

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