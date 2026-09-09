جدول مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.
ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 حيث تستمر منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الأمريكي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026؟
يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".
يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.
جدول مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 "10-09-2026"
دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|أيندهوفن - شاختار
|19:45 السعودية، 20:45 الإمارات
|beIN Sports 2
|أحمد البلوشي
|فنربخشه - روما
|19:45 السعودية، 20:45 الإمارات
|beIN Sports 1
|حفيظ دراجي
|سلافيا براج - لانس
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 4
|أحمد عبده
|كومو - لايبزيج
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 3
|نوفل باشي
|بايرن ميونخ - بودو جليمت
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 2
|عصام الشوالي
|مانشستر يونايتد - صباح
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN Sports 1
|عامر الخوذيري
الدوري الأمريكي - الجولة 24
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|شيكاغو فاير - إنتر ميامي
|03:30 السعودية، 04:30 الإمارات
|Apple TV