جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 إقامة مواجهات قوية ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 "01-10-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 3





المباراة الموعد القنوات الناقلة أذربيجان - ليشتنشتاين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 أيرلندا - النمسا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 6 ألمانيا - صربيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 اليونان - هولندا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 4 الدنمارك - البرتغال 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 ويلز - النرويج 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 مالطا - جبل طارق 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 5

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 2





المباراة الموعد القنوات الناقلة غينيا - كينيا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3

مباريات ودية - منتخبات





المباراة الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - بوليفيا 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات matchtv أوزبكستان - سوريا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات Futbol TV











