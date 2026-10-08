هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
احصل على إنترنت آمن وسريع مع
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
مالاجا ضد إسبانيول
مالاجا
إسبانيول
الدوري الإسباني
النصر ضد الدرعية
النصر
الدرعية
دوري روشن السعودي
الفتح ضد الأهلي
الفتح
الأهلي
بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن
بوروسيا دورتموند
فيردر بريمن
الدوري الألماني
لانس ضد ليون
لانس
ليون
الدوري الفرنسي
المغرب التطواني ضد الفتح الرباطي
المغرب التطواني
الفتح الرباطي
الدوري المغربي الممتاز
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي والدوري المغربي.


وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.
كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.


beIN SPORTS CONNECT

beIN SPORTS

شاهد من هنا


TOD TV


TOD TV

شاهد من هنا


Thamanya


ثمانية

شاهد من هنا


Shahid logo


MBC شاهد

شاهد من هنا


NordVPN logo


Nord VPN

اشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 "09-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 8

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الخلود - القادسية

16:50 السعودية، 17:50 الإمارات

ثمانية

مشعل الشمري

الفتح - الأهلي

17:55 السعودية، 18:55 الإمارات

ثمانية

جعفر الصليح

خالد المديفر

النصر - الدرعية

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

ثمانية

فهد العتيبي

سليمان الشريف

الدوري الإسباني - الجولة 8


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

ملقا - إسبانيول

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

عبدالله الغامدي


الدوري الفرنسي - الجولة 6


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

لانس - ليون

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 5

جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 5


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن

21:30 السعودية، 22:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة


الدوري المغربي - الجولة 3


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المغرب التطواني - الفتح الرباطي

21:00 المغرب، 23:00 السعودية

المغربية الرياضية


طالع الجدول الكامل من هنا


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل