Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري المصري الممتاز
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود ضد الهلال
الخلود
الهلال

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة نهائي كأس الملك السعودي عبر تطبيق "شوووف".

كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود crest
الخلود
الخلود
الهلال crest
الهلال
الهلال

ويمكن متابعة الدوري الألماني عبر "شاهد" والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 "08-05-2026"

كأس الملك السعودي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخلود - الهلال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1فهد العتيبي
السعودية الرياضية 1خليل البلوشي 
MBC 1أحمد النفيسة
MBC أكشن
أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
الكأس 2سمير المعيرفي
عمان الرياضيةأحمد الكعبي
الكويت الرياضيةطارق الملا
مرايا 2موسى عيد

الدوري الإيطالي - الجولة 36

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تورينو - ساسوولو21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفانتي - أوساسونا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - نانت21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 1محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC شاهد

الدوري المصري - الجولة 9 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المقاولون العرب - الجونة 17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport 1زياد دكروي
بتروجيت - وادي دجلة 17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد الكواليني
كهرباء الإسماعيلية - فاركو 20:00 مصر، 21:00 الإماراتOn Sport Maxطارق الأدور
مودرن سبورت - الاتحاد20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 1محمود أبو الركب

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان