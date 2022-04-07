جدول مباريات اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الجمعة 8 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الجمعة مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة، حيث تقام ست مباريات مرتقبة، من بينها ثلاث مباريات عربية - عربية.

ويلعب الشباب السعودي أمام مومباي سيتي الهندي، فيما يلعب السد القطري ضد ناساف كارشي من أوزبكستان.

المباريات العربية - العربية تتمثل في مواجهات، الوحدات الأردني ضد الفيصلي السعودي، والجزيرة الإماراتي ضد القوة الجوية العراقي، والهلال حامل اللقب ضد الشارقة الإماراتي.

وعلى مستوى البطولات الأوروبية، تنطلق الجمعة منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي بمباراة واحدة، يحل فيها وولفرهامبتون ضيفًا على نيوكاسل.

أما في إسبانيا، فتنطلق الجولة 31 من منافسات "لا ليجا" بديربي أندلسي، يحل فيه غرناطة ضيفًا على إشبيلية الساعي إلى استعادة الوصافة.

وفي فرنسا، تنطلق الجولة 31 من منافسات "ليج 1" بمباراة يستضيف فيها لوريان نظيره سانت إيتيان.

وأخيرًا في ألمانيا، ومع انطلاق الجولة 29 من "بوندسليجا" بمواجهة مرتقبة، يحل فيها بوروسيا دورتموند ضيفًا على شتوتجارت.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 "08-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة مومباي سيتي - الشباب 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 3 HD السد - ناساف 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD استقلال دوشنبه - الريان 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD الوحدات - الفيصلي 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD الجزيرة - القوة الجوية 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD الهلال - الشارقة 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - وولفرهامبتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - غرناطة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - سانت إيتيان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - بوروسيا دورتموند 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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