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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الزمالك
إيفرتون ضد كوفينتري سيتي
إيفرتون
كوفينتري سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الزمالك ضد مصـر للتأمين
مصـر للتأمين
كأس مصر
الزلفي ضد هجر
الزلفي
هجر
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
مصر
إنجلترا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي وكأس مصر والدوري المغربي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 "06-11-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

إيفرتون - كوفنتري سيتي

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN Sports 1

عبدالله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

beIN SPORTS 3

سمير اليعقوبي

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

فينيسا - أودينيزي

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 10

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

تولوز - ستراسبورج

22:45 السعودية، 23:45 الإمارات

beIN SPORTS 4

محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

هامبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ

22:30 السعودية، 23:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

الدوري المغربي - الجولة 7

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

حسنية أكادير - نهضة بركان

19:00 المغرب، 21:00 السعودية

المغربية الرياضية

اتحاد تواركة - أمل تزنيت

21:00 المغرب، 23:00 السعودية

المغربية الرياضية

كأس مصر - دور الـ 32

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

سموحة - المنيا

15:30 مصر، 16:30 السعودية

أون سبورت

محمد الكواليني

الشرقية إنبي - بروكسي

18:00 مصر، 19:00 السعودية

أون سبورت ماكس

طارق الأدور

الزمالك - مصر للتأمين

21:00 مصر، 22:00 السعودية

أون سبورت

محمد الشاذلي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 11

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

العدالة - العروبة

17:35 السعودية، 18:35 الإمارات

ثمانية

الزلفي - جدة

17:55 السعودية، 18:55 الإمارات

ثمانية

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