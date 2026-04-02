Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro League
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون فيها بعض المواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، حيث تعود عجلة الدوريات الأوروبية بعد فترة من التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر للدوري الإسباني والفرنسي، عبر تطبيق "TOD".

بينما يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 "03-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الخلود - الخليج 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الاتحاد - الحزم 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
النصر - النجمة21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - إلتشي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - تولوز21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس

كأس مصر - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إنبي - بيراميدز17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sports 1أيمن الكاشف

دوري يلو السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العربي - الدرعية 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةهيثم طحطوح
البكيرية - أبها 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةسلطان الحربي
الوحدة - الرائد20:35 السعودية، 21:35 الإماراتثمانيةأحمد المنتشر

