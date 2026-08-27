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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الفرنسي
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
الدوري المصري الممتاز
الدوري الإيطالي
الخليج ضد الهلال
الخليج
الهلال
دوري روشن السعودي
بايرن ميونخ ضد شتوتجارت
بايرن ميونخ
شتوتجارت
الدوري الألماني

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تشهد استمرار انطلاقة المنافسات الأوروبية والعربية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 حيث تستمر  منافسات دوري روشن السعودي 2026-2027 وتستمر مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والألماني إضافة إلى الدوري الإيطالي كما تقام مباريات الدوري المصري ودوري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 ودوري الدرجة الأولى.

بينما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري المصري عن طريق تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

كما يمكن متابعة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027.

جدول مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 "28-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرياض - نيوم18:50 السعودية، 19:30 الإماراتثمانية
الفيحاء - أبها19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانية
الخليج - الهلال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
النصر - التعاون21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإيطالي - الجولة 2

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ميلان - فينيسيا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - مانشستر سيتي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
راسينج سانتاندير - إلتشي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي
ديبورتيفو ألافيس - فياريال22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 3أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليل - باريس سان جيرمان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - شتوتجارت21:30 السعودية، 22:30 الإماراتmbc actionعصام عبده

الدوري المصري - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
القناة - الجونة 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتOn Sport Plusمحمد الغياتي
الشرقية إنبي - وادي دجلة 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتOn Sport Maxزياد الدكروري
الاتحاد - سيراميكا كليوباترا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد مصطفى عفيفي
زد - الأهلي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتOn Sport 1أيمن الكاشف

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأنوار - العلا18:50 السعودية، 19:50 الإماراتتطبيق ثمانيةسلطان الحربي
الرائد - هجر19:15 السعودية، 20:15 الإماراتتطبيق ثمانيةمشعل الشمري
ضمك - العروبة20:50 السعودية، 21:50 الإماراتتطبيق ثمانيةهاني الشهري

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