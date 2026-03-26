جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026؟

يمكن متابعة المباريات الدولية الودية والملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر مباريات المنتخب السعودي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 "27-03-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السعودية - مصر 20:30 السعودية، 19:30 مصر stc tv sports HD3 فهد العتيبي كولومبيا - كرواتيا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN Sports 1 نوفل باشي النمسا - غانا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports 1 محمد بركات الجزائر - جواتيمالا 22:30 السعودية، 20:30 الجزائر الجزائرية الرياضية - هولندا - النرويج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports 3 محمد المبروكي إنجلترا - أوروجواي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس إسبانيا - صربيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 نوفل باشي المغرب - الإكوادور 23:15 السعودية، 21:15 المغرب المغربية الرياضية HD3 -

الملحق القاري المؤهل لكأس العالم - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوليفيا - سورينام 01:00 السعودية، 02:00 الإمارات beIN SPORT 2 محمد السعدي كاليدونيا الجديدة - جامايكا 06:00 السعودية، 07:00 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد سوكو

دوري يلو السعودي - الجولة 26