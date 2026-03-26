Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport
شاهد مباريات المنتخب السعودي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري يلو للدرجة الأولى
المباريات الودية
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026؟

يمكن متابعة المباريات الدولية الودية والملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر مباريات المنتخب السعودي عبر تطبيق "stc tv".

شاهد مباريات المنتخب السعودي على stc tvسجل الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 "27-03-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
السعودية - مصر20:30 السعودية، 19:30 مصرstc tv sports HD3فهد العتيبي
كولومبيا - كرواتيا14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 1نوفل باشي
النمسا - غانا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports 1محمد بركات
الجزائر - جواتيمالا22:30 السعودية، 20:30 الجزائرالجزائرية الرياضية-
هولندا - النرويج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports 3محمد المبروكي
إنجلترا - أوروجواي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس
إسبانيا - صربيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 2نوفل باشي
المغرب - الإكوادور23:15 السعودية، 21:15 المغربالمغربية الرياضية HD3-

الملحق القاري المؤهل لكأس العالم - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوليفيا - سورينام 01:00 السعودية، 02:00 الإماراتbeIN SPORT 2محمد السعدي
كاليدونيا الجديدة - جامايكا06:00 السعودية، 07:00 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد سوكو

دوري يلو السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أبها - الجبيل16:15 السعودية، 17:15 الإماراتثمانية

