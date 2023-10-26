تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجولة 11 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى. اللقاء الأهم في الدوري السعودي سيكون مباراة الهلال والأهلي بينما تعود المسابقات الأوروبية الكبرى بمباراة لكل دوري. الموضوع يُستكمل بالأسفل ونستعرض معكم مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.. اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن جدول مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 "27-10-2023" دوري روشن السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الفتح 18:00 السعودية

17:00 مصر شاهد الطائي - الرياض 18:00 السعودية 17:00 مصر شاهد الهلال - الأهلي 21:00 السعودية

19:00 مصر شاهد حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن الدوري الإنجليزي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - توتنهام 22:00 السعودية

21:00 مصر beIN Sports 1 HD الدوري الإسباني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - سيلتا فيجو 22:00 السعودية

21:00 مصر beIN Sports HD 3 الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - ساليرنيتانا 21:45 السعودية

20:45 مصر AD SPORTS Premium 1 الدوري الألماني - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة بوخوم - ماينز 21:30 السعودية

20:30 مصر beIN Sports الدوري الفرنسي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة كليرمون فوت - نيس 22:00 السعودية

21:00 مصر beIN Sports الدوري المصري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - المصري البورسعيدي 16:00 مصر

17:00 السعودية أون تايم سبورتس إنبي - الزمالك 16:00 مصر

17:00 السعودية أون تايم سبورتس اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..

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