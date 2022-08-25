جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، وذلك مع استمرار منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي، في دوري روشن السعودي، والدوري المصري الممتاز.

وسنكون يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من استمرار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، حيث تقام ثلاث مباريات يوم الجمعة، ومن بينها مواجهة الاتحاد والعدالة، والشباب أمام الباطن.

أما في الدوري الإسباني، فتنطلق منافسات الجولة الثالثة من موسم 2022-23، حيث تقام مباراتان يوم الجمعة، الأولى يحل فيها سيلتا فيجو ضيفًا على جيرونا، فيما يلعب ريال بيتيس أمام أوساسونا في الثانية.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق الجمعة الجولة الرابعة في موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي، بمباراة يحل فيها ليل ضيفًا على أجاكسيو.

أما في ألمانيا، تنطلق كذلك الجولة الرابعة من الموسم الجديد في الدوري الألماني، بمباراة يستضيف فيها فرايبورج نظيره بوخوم.

وفي إيطاليا، تنطلق منافسات الجولة الثالثة من موسم 2022-23 بمباراتين، يأتي على رأسهما القمة المرتقبة بين لاتسيو وإنتر.

أما على المستوى العربي، فتقام الجمعة خمس مباريات من الجولة 33 في منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز، ولعل أبرزها مواجهة الزمالك، بطل المسابقة، أمام المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 "26-08-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة العدالة - الاتحاد 18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC الاتفاق - الطائي 18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC الشباب - الباطن 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - سيلتا فيجو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - أوساسونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أجاكسيو - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - أودينيزي 18:30 مصر، 19:30 السعودية Starz Play App لاتسيو - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - بوخوم 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر للمقاصة - سموحة 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 3 الاتحاد - المقاولون العرب 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 3 الجونة - فيوتشر 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 المصري - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1 سيراميكا كليوباترا - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 2

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