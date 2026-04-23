جدول مباريات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

كما أنّ مباريات الدوري الألماني منقولة عبر تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 "24-04-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال بيتيس - ريال مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نابولي - كريمونيسي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv غازي العمري

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سندرلاند - نوتينجهام فورست 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بريست - لانس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة لايبزيج - يونيون برلين 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفتح - الخليج 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات ثمانية الحزم - الرياض 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية

الدوري المصري - الجولة 6 مجموعة الهبوط