جدول مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 حيث تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا ويقام الدوري السعودي في جولة جديدة، وكذلك تبدأ جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 "23-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الرياض - الرائد 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD خالد المديفر

فهد عريشي التعاون - الأخدود 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD عبدالله الغامدي

فهد العنزي الفتح - ضمك 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD جعفر الصليح

عيسى الزدجالي

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ميدياما - الأهلي 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 6 علي محمد علي الهلال - بترو أتلتيكو 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 5 نوفل باشي أسيك ميموزا - سيمبا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 6 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بولونيا - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 غازي العمري

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال سوسييداد - فياريال 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 فهد المبروكي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ميتز - ليون 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باير ليفركوزن - ماينز 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة بلدية المحلة - سيراميكا كليوباترا 21:00 السعودية، 20:00 مصر أون تايم سبورتس

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات دوري أبطال إفريقيا والدوري الإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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