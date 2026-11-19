يشهد اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الدوريات عقب انتهاء التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني، إضافة إلى قمة بين الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي والمؤجلة من الجولة التاسعة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 "20-11-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الأهلي - النصر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية سعد يحيى تطبيق ثمانية مشاري القرني

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - إسبانيول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تروا - لوهافر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - كولن 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات MBC أكشن MBC شاهد رياضة

الدوري القطري - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة القنوات الناقلة السد - لوسيل 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات الكأس 6 سمير المعيرفي الدحيل - قطر 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات الكأس 5 خليل البلوشي الغرافة - العربي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات الكأس 6 أحمد الطيب

كأس مصر - دور الـ 16