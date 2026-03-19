شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الجمعة 20 مارس 2026 "20-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 30

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - نابولي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv
جنوى - أودينيزي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بورنموث - مانشستر يونايتد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فياريال - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - أنجيه22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 4جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لايبزيج - هوفنهايم22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

الدوري المصري - الجولة 1 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
حرس الحدود - الإسماعيلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON SPORT 1عصام عبده
الجونة - وادي دجلة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON SPORT 1محمد الغياتي

