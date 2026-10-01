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أحمد مجدي
ترجمه

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 إقامة مواجهات قوية ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 "02-10-2026"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة 3


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

كازاخستان - مولدوفا

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN Sports 2

بكر علوان

قبرص - أرمينيا

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 4

أحمد سوكو

لاتفيا - الجبل الأسود

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 3

محمد المبروكي

بلجيكا - تركيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 2

أحمد البلوشي

فرنسا - إيطاليا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 1

عصام الشوالي

المجر - جورجيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 5

أحمد فؤاد

أوكرانيا - أيرلندا الشمالية

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 8

جواد بدة

بولندا - رومانيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 4

أحمد عبده

جزر فارو - سلوفاكيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 6

باسم الزير

البوسنة - السويد

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 3

محمد المبروكي

مباريات ودية - منتخبات


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

الصين - فلسطين

14:35 السعودية، 15:35 الإمارات

فلسطين الرياضية

قصي أبو شرخ




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