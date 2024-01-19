جدول مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Riyad Mahrez Algeria Angola AFCON 2023Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا ويواجه فيها الأردنيون والبحرينيون مباراتين قويتين أمام كوريا الجنوبية وماليزيا على الترتيب، ونتابع فيها استمرار الجولة الثانية من دور المجموعات، أما على مستوى كأس إفريقيا، سنكون على موعد مع مباريات هامة وقوية وأبرزها مباراتا تونس ضد مالي والجزائر ضد بوركينا فاسو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت يناير 2024 "20-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق

الأردن - كوريا الجنوبية

14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حسن العيدروس
البحرين - ماليزيا17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		أحمد البلوشي

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجزائر - بوركينا فاسو17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN AFCON 1حفيظ دراجي
موريتانيا - أنجولا20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN AFCON 1محمد بركات
تونس - مالي23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN AFCON 1عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
آرسنال - كريستال بالاس15:30 السعودية، 14:30 مصرbeIN Sport HD 2خليل البلوشي
برينتفورد - نوتنجهام فورست20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sport HD 2محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
رايو فاييكانو - لاس بالماس16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN Sports HD 3عادل خلو
فياريال - ريال مايوركا18:15 السعودية، 17:15 مصرbeIN Sports HD 3منتصر الأزهري
فالنسيا - أتلتيك بيلباو20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 3أحمد عبده
سيلتا فيجو - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روما - هيلاس فيرونا20:00 السعودية، 19:00 مصرStarzPlay
أبو ظبي الرياضية 1		محمد أبو كبدة
أودينيزي - ميلان22:45 السعودية، 21:45 مصرStarzPlay
أبو ظبي الرياضية 1		خالد الغول

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