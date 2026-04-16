جدول مباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي ودوري أبطال آسيا للنخبة والكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 "17-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 33 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساسوولو - كومو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات stc tv إنتر - كالياري 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - تولوز 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORT 4 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة سانت باولي - كولن 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات شاهد

الكونفدرالية الإفريقية - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الزمالك - شباب بلوزداد 18:00 مصر، 17:00 الجزائر beIN SPORT 3 عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا للنخبة - ربع النهائي