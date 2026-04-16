Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي ودوري أبطال آسيا للنخبة والكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 "17-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 33 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ساسوولو - كومو19:30 السعودية، 20:30 الإماراتstc tv
إنتر - كالياري21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - تولوز21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 4محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
سانت باولي - كولن21:30 السعودية، 22:30 الإماراتشاهد

الكونفدرالية الإفريقية - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزمالك - شباب بلوزداد18:00 مصر، 17:00 الجزائرbeIN SPORT 3عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا للنخبة - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأهلي - جوهور دار التعظيم17:45 السعودية، 18:45 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي
الكاس 5خليل البلوشي
الاتحاد - ماتشيدا زيلفيا21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 2حسن العيدروس
الكاس 5سمير المعيرفي

