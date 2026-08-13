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Benzema Al Hilal SFCGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأندية
القنوات الناقلة
الهلال ضد الفيصلي
الهلال
الفيصلي
دوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في مباريات دوري روشن السعودي والمباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 حيث تستمر انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 "14-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوم - الفيحاء 19:50 السعودية، 20:50 الإماراتثمانية 3سعد يحيى
الاتفاق - الرياض 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 2راشد الدوسري
الهلال - الفيصلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1مشاري القرني

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