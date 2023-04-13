جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم المثيرة مع دخولنا للمرحلة الحاسمة من الموسم وتزايد الحماس في كافة المباريات التي أصبجت كنهائيات الكؤوس، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.
هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإسباني والإيطالي، وكذلك المصري.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
في دوري روشن السعودي يلعب الاتفاق مع الفيحاء، والهلال مع الباطن، لحساب مباريات الجولة الـ 24 من البطولة.
وفي إسبانيا يلعب رايو فاييكانو مع أوساسونا، بينما يلعب كريمونيزي مع إمبولي، وسبيزيا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.
وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي مع فاركو، بينما يلعب أسوان أمام بيراميدز، ويواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 "14-04-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 24
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الباطن - الهلال
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الاتفاق - الفيحاء
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
الدوري الإسباني - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|رايو فاييكانو - أوساسونا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|كريمونيزي - إمبولي
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|AD SPORTS Premium
|سبيزيا - لاتسيو
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium
الدوري المصري - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - فاركو
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|أسوان - بيراميدز
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|الاتحاد السكندري - سموحة
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
اضغط هنا لمتابعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- أصدقاء رونالدو واستنساخ سانتو .. مدربون متاحون لتدريب النصر
- ابن فالفيردي وكارثة بيكيه وإهانة نجم الأهلي .. شتائم عائلية تسببت في كوارث بالملاعب
- تاليسكا هلالي وواسطة ليونيل ميسي .. تريندات ولكنها شائعات!
- سباق العرب في أوروبا | توابع زلزال الزلزولي وتحكم صلاح في مصير الدوري الإنجليزي
- يتحكم في غرف خلع الملابس؟ .. ست ضحايا لرونالدو قبل جارسيا