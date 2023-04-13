جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العربية والقنوات الناقلة..

يوم هادئ ولكنه لا يخلو من مباريات كرة القدم المثيرة مع دخولنا للمرحلة الحاسمة من الموسم وتزايد الحماس في كافة المباريات التي أصبجت كنهائيات الكؤوس، كرة القدم هي المتعة التي ينتظرها الجمهور دائمًا.

هذه المرة المباريات موجودة في دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإسباني والإيطالي، وكذلك المصري.

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في دوري روشن السعودي يلعب الاتفاق مع الفيحاء، والهلال مع الباطن، لحساب مباريات الجولة الـ 24 من البطولة.

وفي إسبانيا يلعب رايو فاييكانو مع أوساسونا، بينما يلعب كريمونيزي مع إمبولي، وسبيزيا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي مع فاركو، بينما يلعب أسوان أمام بيراميدز، ويواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 "14-04-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الهلال 22:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد VIP الاتفاق - الفيحاء 22:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة كريمونيزي - إمبولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium سبيزيا - لاتسيو 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium

الدوري المصري - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - فاركو 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports أسوان - بيراميدز 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports الاتحاد السكندري - سموحة 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports

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