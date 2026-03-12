Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 "13-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تورينو - بارما22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvغازي العمري

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيحاء - الاتفاق22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
القادسية - الأهلي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي
الرياض - الاتحاد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ديبورتيفو ألافيس - فياريال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 1عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مارسيليا - أوكسير22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوروسيا مونشنجلادباخ - سانت باولي22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهدأنيس السحباني

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
صن داونز - الملعب المالي20:00 مصر، 18:00 المغربbeIN SPORT 1أحمد عبده

كأس مصر - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT 1محمد الكواليني

