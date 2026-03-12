جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2026 "13-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تورينو - بارما 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv غازي العمري

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيحاء - الاتفاق 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سليمان الشريف القادسية - الأهلي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي الرياض - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - فياريال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 1 عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مارسيليا - أوكسير 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 3 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروسيا مونشنجلادباخ - سانت باولي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد أنيس السحباني

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق صن داونز - الملعب المالي 20:00 مصر، 18:00 المغرب beIN SPORT 1 أحمد عبده

كأس مصر - ربع النهائي