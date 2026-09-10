جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني والفرنسي والألماني إضافة إلى مباريات هامة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 "11-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق القادسية - الاتفاق 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية 1 جعفر الصليح الفيصلي - الاتحاد 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات ثمانية 2 خالد المديفر الأهلي - الحزم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إشبيلية - فالنسيا 22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة فينيسا - فيورنتينا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رين - مارسيليا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أونيون برلين - شالكه 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC ACTION عصام عبده

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