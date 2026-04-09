جدول مباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي والكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 "10-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 32 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق روما - بيسا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv عبدالله السعدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وست هام - وولفرهامبتون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال مدريد - جيرونا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس إف سي - موناكو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 5 جواد بدة مارسيليا - ميتز 22:05 السعودية، 23:05 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - هوفنهايم 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات شاهد

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شباب بلوزداد - الزمالك 21:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN SPORT 1 محمد بركات

دوري يلو - الجولة 28