Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026 "01-05-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيسا - ليتشي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العربي - الجبيل19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية
الدرعية - أبها20:50 السعودية، 21:50 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جيرونا - ريال مايوركا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 3أحمد عبده

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليدز يونايتد - بيرنلي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 5 (مجموعة التتويج)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيراميدز - إنبي17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Plusمحمد مصطفى عفيفي
سيراميكا كليوباترا - المصري17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد الشاذلي
الزمالك - الأهلي20:00 مصر، 21:00 الإماراتON Sport 1أيمن الكاشف
مؤمن حسن
On Sport Maxمحمد الكواليني
بلال علام

