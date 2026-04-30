جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مايو 2026 "01-05-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيسا - ليتشي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة العربي - الجبيل 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية الدرعية - أبها 20:50 السعودية، 21:50 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جيرونا - ريال مايوركا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 3 أحمد عبده

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليدز يونايتد - بيرنلي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 5 (مجموعة التتويج)