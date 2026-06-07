جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية عبر تطبيق TOD.

كما يمكن مشاهدة كأس الرابطة المصرية على كورة بلس والدوري المغربي عبر المغربية الرياضية.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 "09-06-2026"

مباريات ودية - استعدادا لكأس العالم 2026

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيرو - إسبانيا 05:00 السعودية، 06:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري المجر - كازاخستان 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عبد الله الغامدي

الدوري المغربي - الجولة 23