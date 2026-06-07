Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Spain vs Iraq - FriendliesGetty
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
بيرو ضد إسبانيا
بيرو
إسبانيا
الكوكب الرياضي المراكشي ضد الرجاء البيضاوي
الكوكب الرياضي المراكشي
الرجاء البيضاوي
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي ضد الجيش الملكي
المغرب الفاسي
الجيش الملكي
تونس
المغرب
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
مصر
الأردن
فلسطين
قطر
الولايات المتحدة
بيرو
إسبانيا
المكسيك

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية عبر تطبيق TOD.

كما يمكن مشاهدة كأس الرابطة المصرية على كورة بلس والدوري المغربي عبر المغربية الرياضية.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 "09-06-2026"

مباريات ودية - استعدادا لكأس العالم 2026

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيرو - إسبانيا 05:00 السعودية، 06:00 الإمارات beIN SPORTS 2عامر الخوذيري 
المجر - كازاخستان 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عبد الله الغامدي

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
يعقوب المنصور - المكناسي19:00 السعودية، 17:00 المغربالمغربية الرياضية 
نهضة الزمامرة - اتحاد تواركة 21:00 السعودية، 19:00 المغربالمغربية الرياضية 
الكوكب المراكشي - الرجاء21:00 السعودية، 19:00 المغربالمغربية الرياضية
المغرب الفاسي - الجيش الملكي 23:00 السعودية، 21:00 المغرب المغربية الرياضية 

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان