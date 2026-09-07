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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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كريم مليم

ترجمه

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
ريال مدريد ضد إنتر
بورتو ضد مانشستر سيتي
القادسية ضد الأهلي
الاتحاد ضد الفيحاء
ميلوال ضد نيوكاسل يونايتد
الزمالك ضد أبو قير للأسمدة
دوري روشن السعودي
الدوري المصري الممتاز
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
ريال مدريد
إنتر
دوري أبطال أوروبا
بورتو
مانشستر سيتي
الاتحاد
الفيحاء
القادسية
الأهلي
الزمالك
أبو قير للأسمدة
ميلوال
نيوكاسل يونايتد
كأس رابطة المحترفين
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
مصر
إيطاليا
المغرب
الجزائر
العراق
الأردن
البرتغال
إنجلترا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مباريات قوية في دوري روشن السعودي والدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

أما بالنسبة لمواجهات الدوري المصري الممتاز فمنقولة حصريًا عبر ON SPORT.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 "08-09-2026"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آيك أثينا - لاسك 19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد فؤاد 
كلوب بروج - أستون فيلا19:45 السعودية، 20:45 الإماراتbeIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي 
ريال مدريد - إنتر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1عصام الشوالي
دورتموند - فياريال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4محمد بركات 
بورتو - مانشستر سيتي 22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
ليل - ريال بيتيس22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS  3علي محمد علي

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
الاتفاق - الفيصلي 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات  ثمانية راشد الدوسري
الحزم - التعاون 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات  ثمانية  سعد يحيى 
الاتحاد - الفيحاء 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني
القادسية - الأهلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية عبد الله الحربي 

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - ميدلزبره 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 9محمد السعدي
سندرلاند - هال سيتي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Xtra 1سمير اليعقوبي 
بورنموث - لينكولن 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Xtra 2عبد الله الغامدي
ميلوول - نيوكاسل 22:00 السعودية،23:00 الإماراتbeIN SPORTS 5منتصر الأزهري 

الدوري المصري الممتاز - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سموحة - سيراميكا 20:00 مصر، 21:00 الإمارات  ON SPORT MAXهشام معمر 
الزمالك - أبو قير20:00 مصر، 21:00 الإماراتON SPORT مؤمن حسن 

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
ضمك - العلا 18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانيةهاني الشهري
الزلفي - هجر18:50 السعودية، 19:50 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
الأنوار - الطائي20:20 السعودية، 21:20 الإمارات  ثمانية ماهر المصطفى 
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