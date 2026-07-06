جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في دور الـ 16 من كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 "07-07-2026"

كأس العالم 2026 - دور الـ 16