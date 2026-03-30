مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون فيها بعض المواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث تنطلق مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم 2026 بجانب مواجهة الملحق العالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لأبرز المباريات، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر مباريات المنتخب السعودي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 "31-03-2026"

تصفيات كأس العالم - نهائي الملحق الأوروبي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البوسنة - إيطاليا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي
التشيك - الدنمارك21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 3حسن العيدروس
السويد - بولندا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 4محمد بركات
كوسوفو - تركيا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 6 عصام الشوالي

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
صربيا - السعودية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv sports HD3عبدالله الحربي
النرويج - سويسرا19:00 السعودية والأردن، 20:00 الإماراتbeIN Sports 3باسم الزير
الأردن - نيجيريا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالأردن الرياضيةأحمد الخلايلة
إنجلترا - اليابان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports 5أحمد البلوشي
هولندا - الإكوادور21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Sports EN 2نوفل باشي
النمسا - كوريا الجنوبية21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN Xtra 3محمد السعدي
المغرب - باراجواي19:00 المغرب، 22:00 السعوديةالمغربية الرياضية-
إسبانيا - مصر21:00 مصر، 22:00 السعوديةON SPORT 1-
TODعلي محمد علي
الجزائر - أوروجواي20:30 الجزائر، 22:30 السعوديةالجزائرية الرياضية-

دوري الأمم الأوروبية - الملحق

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لاتفيا - جبل طارق19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد فؤاد
لوكسمبورج - مالطا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Xtra 2منتصر الأزهري

طالع الجدول بالكامل من هنا

