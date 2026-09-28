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كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
السعودية
المغرب
مصر
الجزائر
كأس الخليج
القنوات الناقلة
أستراليا ضد البرازيل
أستراليا
البرازيل
المباريات الودية
السعودية ضد العراق
العراق
عمان ضد الكويت
عمان
الكويت
تشيكيا ضد إنجلترا
تشيكيا
إنجلترا
إسبانيا ضد كرواتيا
إسبانيا
كرواتيا
بوروندي ضد الجزائر
بوروندي
ليسوتو ضد المغرب
ليسوتو
جنوب السودان ضد مصر
جنوب السودان
تونس
أستراليا
البرازيل
المملكة العربية السعودية
العراق
عُمان
الكويت
التشيك
إنجلترا
إسبانيا
كرواتيا
بوروندي
الجزائر
ليسوتو
المغرب
جنوب السودان
مصر

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 إقامة مواجهتين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وفي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات القوية، علاوة على مواجهات من العيار الثقيل في تصفيات أمم أفريقيا 2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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السعودية الرياضية


السعودية الرياضية

شاهد من هنا


MBC Shahid


MBC شاهد

شاهد من هنا


قنوات الكأس


قنوات الكأس

شاهد من هنا


قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 "29-09-2026"


كأس الخليج العربي "خليجي 27" - الجولة 3

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

عمان - الكويت

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

الشارقة الرياضية 2

محمد الهنائي

الكأس 2

خالد الحدي

الكويت الرياضية


علي الشمري

السعودية - العراق

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

الشارقة الرياضية

موسى عيد

الكأس 1

خليل البلوشي

الكويت الرياضية 1

محمد النحوي


دوري الأمم الأوروبية - الجولة 2


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

فنلندا - روسيا البيضاء

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN Sports 5

باسم الزير

إسكتلندا - سويسرا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 4

عامر الخوذيري

التشيك - إنجلترا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 3

أحمد البلوشي

إسبانيا - كرواتيا

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN Sports 2

عصام الشوالي

تصفيات أمم أفريقيا - الجولة 2


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

بوروندي - الجزائر

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN Sports 2

حفيظ دراجي

إثيوبيا - السنغال

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN Sports 5

أحمد عبده

ليسوتو - المغرب

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN Sports 3

جواد بدة

جنوب السودان - مصر

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

beIN Sports 1

علي محمد علي

الكونغو - الكاميرون

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN Sports 6

جواد بدة


مباريات ودية


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أستراليا - البرازيل

01:00 السعودية، 02:00 الإمارات

TV Globo

-



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