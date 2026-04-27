جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 "28-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD حسن العيدروس

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة الشباب - الفتح 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية نيوم - الحزم 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات ثمانية الخليج - النجمة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الهلال - ضمك 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري المصري - الجولة 7 (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بتروجيت - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport 1 طارق الأدور زد - فاركو 17:00 مصر، 18:00 الإمارات On Sport Max محمد الغياتي المقاولون العرب - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport 1 أيمن الكاشف كهرباء الإسماعيلية - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max زياد الدكروري

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 31