جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق الثلاثاء منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتقام الثلاثاء مباراة واحدة فقط، تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.

وبالانتقال إلى دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الثلاثاء مباريات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة، حيث تقام ست مباريات مرتقبة.

أبرز المباريات ستكون مواجهة الجزيرة الإماراتي أمام الشباب السعودي، وفولاد الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي.

أما على المستوى العربي، تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة المقاولون العرب أمام الاتحاد.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 "26-04-2022"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - سباهان 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD الجزيرة - الشباب 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD مومباي سيتي - القوة الجوية 23:15 السعودية، 22:15 مصر SSC فولاد - شباب الأهلي 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD أهال - الغرافة 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD باختاكور - التعاون 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 3 HD

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الاتحاد 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports الإسماعيلي - إنبي 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports البنك الأهلي - إيسترن كومباني 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

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