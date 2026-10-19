جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا.

كما تستمر الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي والجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي ودوري الدرجة الأولى عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

أما الدوري المصري فإن أون سبورت هي الناقل الرسمي. وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.





جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 "20-10-2026"





دوري أبطال أوروبا - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شتوتجارت - أتلتيكو مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عبد الله الغامدي باريس سان جيرمان - برشلونة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس ليفربول - فياريال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عصام الشوالي مانشستر سيتي - أيك أثينا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 حفيظ دراجي روما - براتيسلافا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 6 علي محمد علي



دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الدرعية - الرياض 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ثمانية 3 سعد يحيى التعاون - القادسية 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية 2 راشد الدوسري الاتفاق - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 فهد العتيبي النصر - نيوم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 2 فارس عوض



دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هجر - النجمة 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية محمد معنوزة العروبة - البكيرية 18:20 السعودية، 19:20 الإمارات ثمانية سلطان الحربي الأخدود - العدالة 19:50 السعودية، 20:50 الإمارات ثمانية هاني الشهري



الدوري المصري - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق زد - مودرن سبورت 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus محمد الغياتي بترول أسيوط - الزمالك 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport محمد عفيفي وادي دجلة - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Plus أيمن الكاشف طلائع الجيش - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max مؤمن حسن





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