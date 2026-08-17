جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في المباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية لموسم 2026-2027.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 حيث تستمر منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026 "18-08-2026"

كأس الملك السعودي - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الجبلين - الاتفاق 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية النجمة - الاتحاد 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية الأخدود - الخليج 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية الدرعية - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الفيصلي - نيوم 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

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