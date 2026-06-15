Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
إنترنت آمن وسريع باستخدام
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
السعودية ضد أوروجواي
السعودية
أوروجواي
إيران ضد نيوزيلندا
إيران
نيوزيلندا
فرنسا ضد السنغال
فرنسا
السنغال

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة السعودية وأوروجواي وفرنسا والسنغال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 "16-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
السعودية - أوروجواي01:00 السعودية، 02:00 الإمارات beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
beIN Max 3عبدالله الغامدي
إيران - نيوزيلندا04:00 السعودية، 05:00 الإمارات beIN 4K HDRعامر الخوذيري
beIN Max 2
beIN Max 4أحمد عبده
فرنسا - السنغال22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN 4K HDRخليل البلوشي
beIN Max 1
beIN Max 3محمد بركات

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان