جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة أبرزها مواجهة السعودية وأوروجواي وفرنسا والسنغال.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 "16-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|السعودية - أوروجواي
|01:00 السعودية، 02:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عبدالله الغامدي
|إيران - نيوزيلندا
|04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|عامر الخوذيري
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|أحمد عبده
|فرنسا - السنغال
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|خليل البلوشي
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|محمد بركات