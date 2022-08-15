جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 في البطولات العربية والعالمية والقنوات الناقلة

بعد بداية أسبوع مميزة كانت حافلة بعودة الدوريات الأوروبية، تهدأ اليوم وتيرة المباريات قليلاً بعد انتهاء الجولات.

تقام اليوم مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا، وسنكون على موعد مع ثلاث مباريات، حيث يلتقي كوبنهاجن مع طرابزون سبور وبودو/جليمت مع دينامو زغرب ورينجرز مع آيندهوفن.

كما تتواصل اليوم مباريات الأسبوع الثالث من الدوري القطري، وسيواجه العربي المرخية والدحيل الريان.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 16 أغسطس"16-8-2022" والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا - الملحق

المباراة الموعد القنوات الناقلة كوبنهاجن - طرابزون سبور 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا بودو/جليمت - دينامو زغرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا رينجرز - آيندهوفن 21:00 مصر، 22:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري القطري - الجولة 3