جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتنطلق الجولة السادسة في الدوري الإسباني، إذ يخوض ريال مدريد مواجهة ضد إلتشي، كما يلعب ليفربول أمام توتنهام في كأس الرابطة.

وعلى المستوى الأسيوي، يواجه النصر نظيره العين بينما يلعب الهلال أمام الغرافة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولا ننسى مواجهة الأهلي وأبوقير للأسمدة في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

بجانب مباريات الدوري المصري المنقولة على ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 "15-09-2026"

دوي أبطال آسيا للنخبة - الجولة 1





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق دايجون - كيوتو سانجا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات جامبا أوساكا - كونج آن هانوي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد فؤاد كاشيما أنتلرز - نيوكاسل جتس 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد عبده راتشابوري - شنغهاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 نوفل باشي بكين - بوهانج ستيلرز 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد المبروكي جوهور - بوريرام يونايتد 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد سوكو العين - النصر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي الكأس 5 سمير اليعقوبي الهلال - الغرافة 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس الكأس 5 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاليكانو - إسبانيول 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 مصطفى العلوان ألافيس - فالنسيا 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 6 أحمد البلوشي إلتشي - ريال مدريد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي





كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيتربورو يونايتد - بارنسلي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات TOD TV - وست هام - فولهام 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 5 نوفل باشي إيبسويتش تاون - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 4 عبدالله الغامدي ليفربول - توتنهام 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3 علي محمد علي ريدينج - برينتفورد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD TV -

الدوري المصري - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بترول أسيوط - مودرن سبورت 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Plus طارق حسن وادي دجلة - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 الإمارات ON Sport Max محمد الكواليني الأهلي - أبو قير 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport محمد الشاذلي المصري - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport Max أيمن الكاشف

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كل كوهار رجان - الجزيرة 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 2 علي سعيد الكعبي الكأس 6 قاسم الشمري أركاداج - المحرق 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري الكأس 7 أحمد المعمري

كأس إيطاليا - الدور الثاني

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - سودتيرول 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات MBC شاهد فيورنتينا - بيزا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات MBC شاهد

الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العدالة - الجندل 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية 2 عبدالإله العمري العروبة - الجيل 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية 1 منير العتيبي



