تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 حيث تعود الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد لنتابع الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها لقاء ليفربول ونوتينجهام فورست، ومواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد، كما نتابع لقاء هام بين يوفنتوس وأتالانتا في الجولة 19 من السيري آ، بالاضافة إلى لقاءات الدوري الألماني وكأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 "14-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برينتفورد - مانشستر سيتي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 2 حسن العيدروس تشيلسي - بورنموث 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 علي سعيد الكعبي وست هام - فولهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة نوتنجهام فورست - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كومو - ميلان 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام أتالانتا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أورينسي - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC 1 HD محمد الخامسي SSC 5 HD

الدوري الألماني - الجولة 17