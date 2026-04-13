مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

بجانب مباريات الدوري المصري على Kora plus أما لقاءات دوري روشن السعودي ودوري يلو على تطبيق ثمانية.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 "14-04-2026"

دوري أبطال أوروبا -إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفربول - باريس سان جيرمان22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDعامر الخوذيري
أتلتيكو مدريد - برشلونة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2 HDخليل البلوشي

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تراكتور - شباب الأهلي دبي17:45 السعودية، 18:45 الإماراتbeIN Sports 4 HDعلي سعيد الكعبي
الكأس 5سمير المعيرفي
الاتحاد - الوحدة21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 3 HDأحمد البلوشي
الكأس 5سمير اليعقوبي

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
القادسية - الشباب21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري المصري - الجولة الأولى (مجموعة التتويج)

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مودرن سبورت - الجونة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي
كهرباء الإسماعيلية - الإسماعيلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
الاتحاد - زد20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport Maxمحمد الشاذلي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجندل - العلا16:15 السعودية، 17:15 الإماراتثمانية
الرائد - العروبة19:05 السعودية، 20:05 الإماراتثمانية
الوحدة - العدالة19:20 السعودية، 20:20 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان