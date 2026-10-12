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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
دوري جوّي للنخبة عبر
كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا النخبة
الدوري المصري الممتاز
دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين
دوري جوّي للنخبة تحت 21
جلطة سراي ضد برشلونة
جلطة سراي
برشلونة
آرسنال ضد ليل
آرسنال
ليل
أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد
مانشستر يونايتد
فايكينج ضد بايرن ميونخ
فايكينج
بايرن ميونخ
إنتر ضد كلوب بروج
إنتر
كلوب بروج
السد ضد الهلال
السد
الهلال
الاتحاد ضد شباب أهلي دبي
الاتحاد
شباب أهلي دبي
الاتحاد ضد الجونة
الاتحاد
الجونة
الاتحاد تحت 21 ضد الخلود تحت 21
الاتحاد تحت 21
الخلود تحت 21
الفتح الرباطي ضد الرجاء البيضاوي
الفتح الرباطي
الرجاء البيضاوي
الدوري المغربي الممتاز
المملكة العربية السعودية
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
العراق
إيطاليا
إسبانيا
إنجلترا
مصر
تركيا
فرنسا
النرويج
ألمانيا
بلجيكا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات دوري أبطال أوروبا بينما تُستكمل المواجهات في دوري أبطال آسيا للنخبة، هذا بجانب الجولة السادسة من دوري جوي للنخبة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات دوري جوّي للنخبة، وفيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى السعودي فمنقول عبر ثمانية، أما الدوري المصري فإن أون سبورت هي الناقل الرسمي.

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قنوات الكأس


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TOD TV


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ثمانية


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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 "13-10-2026"


دوري أبطال أوروبا - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

فايكنج - بايرن ميونخ

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 7

حسن العيدروس

إنتر - كلوب بروج

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 6

خليل البلوشي

آرسنال - ليل

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

علي محمد علي

أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

حفيظ دراجي

فياريال - نابولي

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 8

جواد بدة

جالطة سراي - برشلونة

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي


دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

السد - الهلال

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

عامر الخوذيري

الكأس 5

خالد الحدي

الاتحاد - شباب الأهلي

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات

beIN SPORTS 2

أحمد البلوشي

الكأس 6

سمير المعيرفي


دوري أبطال آسيا 2 - الجولة 2

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

إيست بنغال - الشرطة

16:45 السعودية، 17:45 الإمارات

beIN SPORTS 1

أحمد فؤاد

السيب - الحسين

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

beIN SPORTS 5

محمد المبروكي


دوري أبطال الخليج - الجولة 1

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

قطر - الزوراء

17:45 السعودية، 18:45 الإمارات

قنوت الكأس

سمير المعيرفي

النصر - الرفاع

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

قنوت الكأس

منتصر الأزهري

نيوم - شعب حضرموت

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

قنوت الكأس

سعود الحريري


دوري جوّي للنخبة - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

النصر - التضامن

18:05 السعودية، 19:05 الإمارات

stc tv sports

الحزم - ضمك

18:20 السعودية، 19:20 الإمارات

stc tv sports

النجمة - الفتح

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

stc tv sports

الاتحاد - الخلود

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات

stc tv sports


دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

الصقر - الجبلين

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

ثمانية

منير العتيبي

البكيرية - الزلفي

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات

ثمانية

محمد مصباح

العلا - الجيل

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات

ثمانية

هاني الشهري


الدوري المصري - الجولة 6

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

البنك الأهلي - طلائع الجيش

17:00 مصر، 18:00 الإمارات

ON Sport Plus

مؤمن حسن

أبو قير - بترول أسيوط

17:00 مصر، 18:00 الإمارات

ON Sport Max

طارق حسن

الاتحاد - الجونة

20:00 مصر، 21:00 الإمارات

ON Sport

محمد عفيفي

السويس بتروجت - وادي دجلة

20:00 مصر، 21:00 الإمارات

ON Sport Max

هشام معمر


الدوري المغربي - الجولة 4

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

نهضة بركان - نهضة الزمامرة

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

المغربية الرياضية

-

الفتح - الرجاء

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات

المغربية الرياضية

-

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