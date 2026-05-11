Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Al Nassr vs Al HiallGetty/Gemini
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر ضد الهلال
الدوري الإسباني
أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد
أوساسونا
أتلتيكو مدريد
ساوثامبتون ضد ميدلزبره
ساوثامبتون
ميدلزبره
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
النصر
الهلال
وادي دجلة ضد الاسماعيلي
وادي دجلة
الاسماعيلي
الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والملحق المؤهل للدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 "12-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الخلود - الأخدود19:20 السعودية، 20:20 الإماراتثمانية-
الهلال - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةفارس عوض
مشاري القرني

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيلتا فيجو - ليفانتي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 1عامر الخوذيري
ريال بيتيس - إلتشي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 3حسن العيدروس
أوساسونا - أتلتيكو مدريد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORT 1محمد بركات

ملحق التأهل للدوري الإنجليزي - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ساوثامبتون - ميدلزبره22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 2محمد فوزي

الدوري المصري - الجولة 10 مجموعة الهبوط

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجونة - كهرباء الإسماعيلية17:00 مصر، 18:00 الإماراتON Sport 1طارق حسن
فاركو - مودرن سبورت17:00 مصر، 18:00 الإماراتOn Sport Maxمحمد الغياتي
وادي دجلة - الإسماعيلي20:00 مصر، 21:00 الإمارات ON Sport 1محمد الكواليني

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان