جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق الثلاثاء مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني، وهو مطالب بتعويض نتيجة الذهاب، بعد فوز "الملكي" بنتيجة 3-1.

أما المباراة الثانية، يستضيف فيها بايرن ميونخ الألماني نظيره فياريال الإسباني، في محاولة لقب الطاولة، خاصة بعد الانتصار التاريخي لفريق "الغواصات الصفراء" على الفريق البافاري بهدف نظيف ذهابًا.

وبالانتقال عربيًا، تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة 14 من منافسات موسم 2021-22 في الدوري المصري بمباراة واحدة، يلعب فيها الزمالك الوصيف أمام فاركو صاحب المركز الثامن.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 "12-04-2022"

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بايرن ميونخ - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - فاركو 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

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