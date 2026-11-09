هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
احصل على إنترنت آمن وسريع مع
كريم مليم
ترجمه

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
كأس مصر
Tavernes de la Valldigna ضد فالنسيا
Tavernes de la Valldigna
فالنسيا
كأس ملك إسبانيا
مصر
إسبانيا
المغرب
الجزائر
الأردن
تونس

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 إقامة مواجهة قوية في كأس ملك إسبانيا، كما تستمر مواجهة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات كأس مصر عبر تطبيق أون سبورت ومنصات كورة بلس.

ON Sport 1

أون سبورت

اشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 "10-11-2026"

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

تافيرنيس - فالنسيا

22:00 مصر، 23:00 السعودية

شاهد MBC

نور الدين آيت علي

المباريات التالية
TDV

TDV

كأس ملك إسبانيا

10 نوفمبر 2026

فالنسيا

فالنسيا

كأس مصر - دور الـ 32

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

المقاولون العرب - وي

17:00 مصر، 18:00 السعودية

أون سبورت

طارق الأدور

طالع الجدول الكامل من هنا

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل